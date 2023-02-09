Yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırdı

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği bölgeye yardımların toplanılması için Muğla Milas Gençlik Merkezi’nde oluşturulan Milas Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde ulaştırılan bazı koliler içerisinden çıkan notlar okuyanları duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Depremzedelerin yaralarını sarmak için Milas genelinde de yardım kampanyaları başlatıldı. Milas Gençlik Merkezi’nde oluşturulan Milas Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde toplanılan yardım kolileri içerisinden çıkan notlar okuyanları duygulandırdı.

Milas’taki çocuklar tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için gönderilen koliler içerisinden çıkan notlarda duygu dolu şu ifadeler yer aldı: “Senin ayakların sıcak oldukça bizim yüreğimiz ısınacak.”

“Ben Egedeniz. Milas’tan bu eşyaları gönderiyoruz. Çok geçmiş olsun. Sizlerin hep yanınızdayız. Bu oyuncağı size moral olsun diye gönderiyorum. Sizi çok seviyorum” “Ben Birsen. 10 yaşındayım ve Milastayım. Size çok üzülüyorum. Allah’ım size yardım etsin. Sizin için hep dua ediyorum. Hepinize geçmiş olsun. Allahım sevdiklerinize kavuştursun. Allahım bir daha böyle bir şey yaşatmasın size. Elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Hepinize yürekten geçmiş olsun”