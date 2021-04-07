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Yaralı Leyleğin yardımına Jandarma yetişti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sorumluluk bölgesinde devriye görevi yürüten Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol üzerinde ayağından ve ağzından yaralı leylek buldu.

MUĞLA 07.04.2021, 12:26
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Yaralı Leyleğin yardımına Jandarma yetişti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sorumluluk bölgesinde devriye görevi yürüten Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol üzerinde ayağından ve ağzından yaralı leylek buldu.

Muğla-Fethiye Karayolu Yangı Mahallesi yol kenarında ayağından ve ağzından yaralı vaziyette bulunan Leylek tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü personeline teslim edildi.
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