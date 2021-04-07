Yaralı Leyleğin yardımına Jandarma yetişti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sorumluluk bölgesinde devriye görevi yürüten Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol üzerinde ayağından ve ağzından yaralı leylek buldu.

Muğla-Fethiye Karayolu Yangı Mahallesi yol kenarında ayağından ve ağzından yaralı vaziyette bulunan Leylek tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü personeline teslim edildi.