Yaralı genç kurtarılamadı

Gökova-Köyceğiz karayolunda meydana gelen kazada kamyoneti arkadan çarpması sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

03 ABA 144 plakalı motosiklet sürücüsü Cüneyt Aysan, Köyceğiz istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Özay Alabaz yönetimindeki 48 EK 015 plaka kamyonete çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenerek karayolundaki refüjlerin demir bariyerine çarparak durabilen motosiklet sürücüsü ağır yaralanan Cüneyt Aysan, yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren Cüneyt Aysan’ın Denizli Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi Kemer Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.