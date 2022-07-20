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Yaralı domuz Milas’ta tedavi altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi’nde yaralı halde bulunan domuz, Milas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi altına aldı.

MUĞLA 20.07.2022, 19:23
Yaralı domuz Milas’ta tedavi altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi’nde yaralı halde bulunan domuz, Milas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi altına aldı.

Milas’ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Güllük’te hayvanseverler tarafından yaralı olarak bulunan domuzun Milas Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nce ilk tedavisi yapıldı. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar neticesinde bölgeye giden yetkililer, yaralı domuzu Milas Belediyesi Hayvan Barınağı’na getirerek, ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan domuz daha sonra ileri tetkik ve tedavisi yapılmak üzere Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilirken, tedavisinin burada yapılacağı öğrenildi.

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