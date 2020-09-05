Yaptırdığı okulun açılışını göremeden vefat etti
MUĞLA'NIN DATÇA İLÇESİNDE OKUL YAPTIRAN HAYIRSEVER İŞ ADAMI NECAT KABAKLARLI OKULUN RESMİ AÇILIŞINI GÖREMEDEN VEFAT ETTİ.
Muğla’nın Datça ilçesinde okul yaptıran hayırsever iş adamı Necat Kabaklarlı okulun resmi açılışını göremeden vefat etti.
Turizmci iş adamı hayırsever Necat Kabaklarlı geçtiğimiz yıl temmuz ayında dönemin Muğla Valisi Esengül Civelek, Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin katılımı ile Datça ilçesine 12 derslikli bir ilkokul yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. Okul inşaatı kısa sürede tamamlanarak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.
Kabaklarlı İlkokulu adını alan okul resmi açılış için gün sayarken, okulu yaptıran hayırsever iş adamı Necat Kabaklarlı hayatını kaybetti. Kabaklarlı’nın cenazesi 6 Eylül Pazar günü Datça ilçesi İskele Mahallesi’ndeki Fatih Cami’nde kılınacak ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İskele Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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