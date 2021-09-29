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Yangınzede vatandaşların su faturalarını Büyükşehir ödedi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’da yaşanan yangınlar ve yangın sonrasında vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Bugüne kadar vatandaşlara gıda ve hijyen paketi, sağlık desteği, üreticilere yem, saman ve kovan desteği ile maddi yardım gibi çeşitli konularda yardımda bulundu.

MUĞLA 29.09.2021, 14:31
Yangınzede vatandaşların su faturalarını Büyükşehir ödedi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’da yaşanan yangınlar ve yangın sonrasında vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Bugüne kadar vatandaşlara gıda ve hijyen paketi, sağlık desteği, üreticilere yem, saman ve kovan desteği ile maddi yardım gibi çeşitli konularda yardımda bulundu.

Yangın bölgelerinde yapılan incelemeler sonrasında yangında zarar gören konut abonelerinin su faturaları büyükşehir belediyesi tarafından ödendi. MUSKİ Genel Müdürlüğü ise yangının hemen ardından bölgede inceleme başlatarak su tesisatları zarar gören vatandaşların, tesisat yenileme ve onarım işlemlerini ücretsiz olarak yaptı.

Marmaris’te yangın sonrasında vatandaşlar için çeşitli noktalara kurulan konteynerlerin hat bağlantılarını yaparak, vatandaşların kısa sürede kullanımına açtı. Birçok konuda vatandaşlara destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün yeni alanlarda desteğini sürdürmeye devam ediyor.

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