Yangınların gönüllü kahramanları itfaiye ile birlikte tatbikat yaptı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarından sonra kurulan ve ilçenin sivil örgütlü en büyük arama kurtarma derneklerinden olan MAKE (Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Derneği) üyeleri Marmaris ve Muğla itfaiyesi ile birlikte konut yangınlarında mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yaptı.

Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Derneği üyeleri sadece doğal afetler değil konut yangınlarında da yardımcı olabilmek için bina içinde mahsur kalan yangın zedeleri kurtarma ve ilkyardım, sahada itfaiyeye destek olma hortum toplama, hortum serme ve su sıkma tatbikatı yaptı. Eğitimi Marmaris İtfaiyesi tarafından verilen konunun tatbikatı yine Marmaris İtfaiyesinin bahçesinde Muğla İtfaiyesi işbirliği ile gerçekleşti.

MAKE Derneği Başkanı Nafia Yılmaz tatbikatla ilgili olarak yaptığı konuşmada, "Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Derneği üyeleri olarak Muğla İtfaiye Müdürlüğü koordinesinde Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri ile bir eğitim gerçekleştirdik. Eğitimin amacı binaların içinde mahsur kalmış canlıları zarar görmelerini engelleyerek en kısa sürede dışarı çıkarmaktı. Bize eğitim veren itfaiye personeline ve katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ederim ‘’ diyerek bölgede korumaya ve kurtarılmaya muhtaç her canlı her olay için hazır olduklarını belirtti.