Yangından etkilenen mahallelerde tahliye işlemi sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınından etkilenen mahallelerden vatandaşların tahliyeleri de sürerken, dün geceden bu yana bin 300 kişinin otellere yerleştirildiği öğrenildi.

Marmaris Armutalan Mahallesi’nde başlayıp, geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın şu an itibari ile Asparan mevkiinde devam ederken, İçmeler-Turunç Mahallesi yolunda da kısmen etkili oluyor. Marmaris-Datça karayolu Değirmenyanı mevkiine kadar ulaşan alevleri söndürmek için 1 uçak, 8 helikopter ile havadan, 50 arazöz, 25 su tankeri ile karadan müdahale sürüyor.

Tahliye edilenler otellere yerleştirildi

Yangından etkilenen mahallelerde otellerde ve evlerde bulunan vatandaşlar dün gece saatlerinden itibaren tahliye ediliyor. Sahil güvenlik ekipleri ile diğer özel tekne ve yatların destek verdiği tahliye çalışmalarında vatandaşlar deniz yolu ile Muğla merkeze getirildi. Başta Muğla Ticaret Odası ve diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi. Yaklaşık bin 300 kişinin İçmeler, Turunç ve Orhaniye Mahallelerinden tahliye edildiği ve tahliye çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan birçok hayvanın yanarak telef olduğu ülke genelindeki yangınlarda bazı vatandaşların da evcil hayvanlarını yanlarından ayırmadıkları ve kucaklarına alarak hayvanları bölgeden uzaklaştırdıkları görüldü.