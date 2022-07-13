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Datça'da orman yangını
Datça'da orman yangını

Yangından etkilenen belediye işçilerinin yardımına sahil güvenlik koştu

Muğla’nın Datça ilçesinde yangından etkilenen 4 belediye işçisi sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıdan alınarak ambulansa ulaştırıldı.

MUĞLA 13.07.2022, 18:34
Yangından etkilenen belediye işçilerinin yardımına sahil güvenlik koştu

Muğla’nın Datça ilçesinde yangından etkilenen 4 belediye işçisi sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıdan alınarak ambulansa ulaştırıldı.

Datça Mesudiye Mahallesi’nde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını sonrası ekipler alevlerle mücadeleye başladı. Datça Belediyesi işçileri de yangınla mücadele için sahaya çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan 4 belediye işçisi alevlerden etkilenerek yaralandı. Yaralanan işçiler Hayıtbükü mevkiinden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak, Datça’ya ulaştırıldı. İşçilerin Datça Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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