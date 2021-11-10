Yangında zarar gören 25 Mahalleye 153 ton tohum desteği

Muğla’da orman yangınlarında zarar gören 7 ilçede 25 mahalledeki üreticilere ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında 153 ton tohum dağıtıldı.

Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtımına Milas, Bodrum, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer İlçelerimizde toplam 25 mahallede başlandı. Bu kapsamda Muğla Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde Menteşe İlçesi İkizce mahallesinden 30 üreticiye tohumları dağıtıldı. Törene İl Müdürü Barış Saylak, il ve ilçe yönetim kadrosu, ilgili personel ve üreticiler katıldı.

İl Müdürü Barış Saylak yaptığı konuşmada, “Yangın bölgesinde etkilenen tüm üreticilerimizin yaralarını hızla sarıyoruz. Bu kapsamda üç gündür arıcılarımıza 255 ton arı yemi dağıttık. Üç ilçede yaptığımız dağıtım tüm ilçelerimizde de yapılacak. Bunun için yeni alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün burada da 153 ton yem tohumu dağıtıyoruz. Yüzde 100 Bakanlık desteğinin sağlandığı toplam maliyeti 1 milyon 50 bin TL olan proje kapsamında 40 ton arpa, 640 kilogram bakla, 21 ton buğday, 17 ton adi fiğ, 42 torba silajlık mısır, 15 ton mix karışım, 5 ton reygras, 20 ton tritikale, 10 ton yem bezelyesi ve 24 ton yulaf olmak üzere toplamda yaklaşık 153 ton tohum dağıtıyoruz. Ayrıca her mahalleye bir proje ile üreticimizi kalkındırma çalışmalarımız ve desteklerimiz devam ediyor” dedi.