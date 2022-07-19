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‘Yangın’ temalı karikatür yarışmasının eserleri sergileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 3’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde dereceye giren eser sahiplerine ödüllerinin verildiği ‘Yangın’ temalı Uluslararası karikatür yarışmasının eserleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

MUĞLA 19.07.2022, 15:23
‘Yangın’ temalı karikatür yarışmasının eserleri sergileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 3’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde dereceye giren eser sahiplerine ödüllerinin verildiği ‘Yangın’ temalı Uluslararası karikatür yarışmasının eserleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ndeki sergi 19 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Sergide 18 yaş altı 9 karikatür, 18 yaş üstü 11 karikatür olmak üzere toplam 50 karikatür sergileniyor.

Birincilik ödülü Antalya’ya gitti

‘Yangın’ temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Karikatür yarışmasında birincilik ödülünü Antalya’dan Kürşat Zaman kazandı. İranlı Safad Rafeei ikinci, Kocaeli’den Ahmet Özalp ise üçüncü oldu. Mansiyon dalında Hırvatistan’dan Mojmir Mihatov birinci, İstanbul’dan Nuhsal Işın ikinci, Bursa’dan Fatih Aksular üçüncü oldu. 18 yaş altı ödülünü ise Çorum’dan Hatice Uysal ve Sinop’tan Zeynep Türkmen kazandı.

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