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Yangın mağduru kadın üreticilere 10 bin koyun

Geçen yıl Temmuz ayı sonunda başlayan ve 60 bin hektar alanın yandığı Muğla’da yangınlar esnasında mağdur olan ve hayvanları telef olan üreticilere devlet desteği devam ediyor. Yem bitkisi, tohum, arı yemi dağıtımlarının büyük bölümü tamamlanırken, kadın üreticilere koyunu dağıtımı başladı.

MUĞLA 21.02.2022, 14:16
Yangın mağduru kadın üreticilere 10 bin koyun

Geçen yıl Temmuz ayı sonunda başlayan ve 60 bin hektar alanın yandığı Muğla’da yangınlar esnasında mağdur olan ve hayvanları telef olan üreticilere devlet desteği devam ediyor. Yem bitkisi, tohum, arı yemi dağıtımlarının büyük bölümü tamamlanırken, kadın üreticilere koyunu dağıtımı başladı.

‘Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği’ projesi kapsamında Muğla genelinde Bin kadın üreticiye 10 bin adet koyun ve 400 koç dağıtılacak. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen kayın ve koç dağıtım törenine AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Ziraat Odası Başkanları ve kadın üreticiler katıldı.

Yangın sonrası hasar tespit çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile hemen başladıklarını belirten Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, 6 ay gibi kısa bir sürede orman yangınlarından zarar gören tüm vatandaşların yaralarının sarılması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Proje bedeli 22 milyon TL

Projenin 2 yıl içinde tamamlanması hedeflenirken, proje sonunda Muğla genelinde 10’arlı gruplar halinde bir araya gelmiş Bin kadın üreticiye 10 bin damızlık koyun ve 400 damızlık koç dağıtımı gerçekleştirilecek. Hayvan bedellerinin yüzde 85’i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yüzde 15’i ise yetiştirici katkısı şeklinde karşılanırken, proje toplam bütçesi 22 Milyon TL’dir.

Proje kapsamında Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinden 90 kadın üreticiye toplam 900 koyun ve 36 koç dağıtımını gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde Dalaman, Köyceğiz, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde de 100 kadın üreticiye Bin koyun ve 40 koç dağıtımı yapılarak projenin ilk etabı tamamlanacak.

5 yılda 74 milyon TL gelir bekleniyor

Proje sonunda dağıtımı yapılan 10 bin anaç hayvan sayısı yaklaşık 30 bin adete çıkacak. 5 yıl boyunca doğan ve satılan kuzuların yaklaşık sayısı (erkekler + dişilerin yarısı) 60 bin civarında olması bekleniyor. Bu satışlardan kadın üreticilerimizin toplam 74 Milyon TL civarında gelir elde etmesi hedefleniyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, orman yangınının hemen bitiminde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirtti. Saylak, “28 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp 13 Ağustos 2021 tarihinde biti, 14 Ağustos’ta Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile çalışmaya başladığımız ETAP projeleri çerçevesinde yangından hasar v e zarar gören üreticilerimizin, yangında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kaybeden üreticilerimizin tarımsal hasarları oluşan tüm hemşerilerimizin zararlarını karşılamak için gece-gündüz çalışıyoruz. Sadece büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı, arıcıları desteklemek için 16 milyon TL kaynak aktardık. Bunun yanında Bakanlığımızın OR-KÖY üzerinden telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızın rayiç bedelleri üzerinden 3 milyon liralık ödeme yapıldı. Bunun dışında 500 ton arı yemi, 186 ton arı keki dağıttık. Bunları devletimizin desteği ile dağıttık. 154 ton yem bitkisi tohumunu bila bedelle tüm üreticilerimize dağıttık. 2022 ila 2023 yılları içeresinde Muğla’da Bin kadın üreticimize 10 bin koyun, 400 damızlık koç dağıtarak bu projeyi başlatmış bulunuyoruz” dedi.

Törende Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinden 90 kadın üreticiye toplam 900 koyun ve 36 koç dağıtımını Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, İl Müdürü Barış Saylak, Ziraat Odası Baykanları tarafından gerçekleştirildi.

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