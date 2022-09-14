Yangı deresi ıslah projesi yılsonunda tamamlanıyor

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, beraberinde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İlhan ve teşkilat mensupları ile "Köyceğiz Yangı Deresi Islah Projesi" alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Her aşamasını yakından takip ettiğimiz ve ödenek çıkarttığımız Yangı Deresi Islah Projesi tamamlandığında, Yangı Mahallesi yerleşim yerleri ve 700 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunacak” dedi.

Bugün itibariyle yüzde 66 gerçekleşme sağlanan Yangı Deresi Islah Projesi’nin yılsonuna kadar tamamlanacağını açıklayan Milletvekili Gökcan şu bilgileri verdi.

“Yangı Deresi güzergâhında; Bin 840 metre kargir duvarlı kanalı, taban kaplama betonu ve duvar üzeri ferforce korkuluk imalatı yapılması işleri, 3 adet 2 gözlü menfez imalatı yapılması işleri, 3 adet tersip bendi ( Yangı, Akçay ve Sinek deresi ) imalatı yapılması işleri, yukarı havzadan gelecek rusubatı tutmak İçin 3 adet tersip bendi, yol geçişleri için 3 adet menfez, Bin 840 metre uzunluğunda derenin Islahı kenarlar duvar ve üstü korkuluk, taban beton kaplama yapılacaktır” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan; projeye destekleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve DSİ Yöneticilerine teşekkür ederek, bölgemize ve Köyceğiz’imize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diledi.