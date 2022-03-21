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Yanan sahaların yüzde 75’inde çalışmalar tamamlandı

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2 bin fidan toprak ile buluştu. Menteşe Düzeyin Mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Vali Orhan Tavlı, Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

MUĞLA 21.03.2022, 14:24
Yanan sahaların yüzde 75’inde çalışmalar tamamlandı

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2 bin fidan toprak ile buluştu. Menteşe Düzeyin Mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Vali Orhan Tavlı, Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında orman yangınlarında kullanılmak üzere Bakanlık tarafından Muğla genelindeki 35 kırsal mahalleye su tankeri teslimi yapıldı. Özellikle yangına hassas kırsal mahallelerde çıkacak orman yangınlarına karşı su tankerleri ilk müdahaleyi gerçekleştirecek.

Fidan dikim öreninde konuşan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, geçen yıl orman yangınlarında yanan 52 bin hektar alanın yüzde 75’inde çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Yaprak, “Ülkemizde 1975 yılından bu yana 21 Mart Ormancılık Günü ve 21 Mart’ı kapsayan hafta da Orman Haftası ve ağaç bayramı olarak kutlanmaktadır. Muğla’mızın yüzde 68’i orman varlığı ile zengin iller arasındadır. Bu zenginliğimizin yanında ormanlarımızı tehdit eden orman yangınları açısından da riskli bölgelerin başında gelmektedir. Geçtiğimiz yıl orman yangınları açısından çok sıkıntılı göndüler geçirdik. Çok sayıda orman yangınları oldu. Bu yangınlar sonucunda 52 bin hektar alanımız zarar gördü. Bu alanların tekrar ağaçlandırılması çalışmalarımız devam ediyor. Yanan alanların ağaçlandırılıp tekrar orman olması konusunda tüm imkanlarımız ile sahadayız. Bu alanlarımızın yüzde 75’inde çalışmalarımızı tamamladık. Yılsonu itibari ile zarar ören alanlarımızın tamamında ağaçlandırma çalışmaları bitmiş olacak” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Bakanlık bünyesinde Havacılık Daire Başkanlığı kurulduğunu belirterek, “Bu yangınlarda su tankerlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü köylümüz, vatandaşımız ilk müdahaleyi su tankerleri ile yaptı. Bugün burada Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak il genelinde 35 su tankeri dağıtımı yapılacak. Merkez İlçe Menteşe Bayır, İkizce, Kozağaç, Muratlar ve Şenyayla muhtarlarına su tankeri teslimi yapılacak. Bakanlığımız tarafından da orman yangınlarına hızla müdahale için Havacılık Daire Başkanlığı kuruldu. Bundan sonra çıkan yangınlara daha hızlı bir şekilde müdahale edilmesi için süreç başlatılacak” dedi.

Konuşmaların ardından Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi. Ödüllerin ardından Menteşe’nin 5 kırsal mahallesine su tankerleri muhtarlara teslim edildi.

Menteşe Düzeyin mevkiinde 2 bin adet fidan kurumlar için ayrılan bölümlere dikimi yapıldı.

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