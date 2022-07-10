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Yalıkavak esintisinde Şevval Sam gecesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Şevval Sam Yalıkavak Günay Restoran’da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Sam, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

MUĞLA 10.07.2022, 12:56
Yalıkavak esintisinde Şevval Sam gecesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Şevval Sam Yalıkavak Günay Restoran’da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Sam, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yalıkavak Günay Restoran ünlü isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Şevval Sam sevenleriyle bir araya geldi. Şevval Sam, mini mavi elbisesiyle ve sesiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 2.5 saat sahne alan Sam hayranlarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı. Günay Restoran’a gelen misafirler Şevval Sam konserini cep telefonu kameraları ile fotoğraf çekerek ölümsüzleştirirken, Sam’ın performansı büyük beğeni topladı.

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