Yalıçapkını, bitkin halde bulundu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan yalıçapkını kuşu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bitkin halde bulundu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde renkleri ve parlaklığı ile dikkat çeken yalıçapkını kuşu bitkin halde bulundu. Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir işyerinde bitkin halde bir kuş olduğu görüldü. Renkleri ve parlaklığı ile dikkat çeken ve yalıçapkını olduğu anlaşılan kuş, dikkatli bir şekilde yakalandı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan yalıçapkını kuşu, koruma altına alınarak, bir doğa gönüllüsü tarafından veterinere götürüldü. Veterinerde ilk kontrolü yapılan yalıçapkını, daha sonra Tuzla Sulak Alanı’na salındı.