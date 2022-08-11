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Yakıtı biten tekneyi KIYEM kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yakıtı biten ve sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu kurtardı.

MUĞLA 11.08.2022, 12:06
Yakıtı biten tekneyi KIYEM kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yakıtı biten ve sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu kurtardı.

Fethiye açıklarında hareket halinde olan ve içeresinde 5 kişinin bulunduğu teknenin yakıtı bitti. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım talep eden teknedekiler, KIYEM-5 can kurtarma botu tarafından yedeklenerek Fethiye’deki özel bir marinaya çekildi.

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