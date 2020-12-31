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Yakıt koymayı unutunca deniz ortasında mahsur kaldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinden lastik botla, tek başına Yunanistan’ın Kos Adası’na yasadışı yollarla geçmeye çalışan düzensiz göçmen, bota yakıt koymayı unutunca denizin ortasında mahsur kaldı.
MUĞLA 31.12.2020, 13:51
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Muğla’nın Bodrum ilçesinden lastik botla, tek başına Yunanistan’ın Kos Adası’na yasadışı yollarla geçmeye çalışan düzensiz göçmen, bota yakıt koymayı unutunca denizin ortasında mahsur kaldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir lastik bot içerisinde sürüklenen bir göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler yakıtı bittiği için sürüklendiği ve deniz ortasında mahsur kaldığı tespit edilen bottaki göçmeni, Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.Limana getirilen düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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