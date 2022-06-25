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Yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve yavruları kurtarıldı.

MUĞLA 25.06.2022, 08:36
Yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve yavruları kurtarıldı.

Olay, Fethiye–Antalya karayolu Kavaklı Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur suyu için döşenen künk içerisinden yavru köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda bir köpek ve 6 yavrusunu mahsur kaldığı yerden kurtararak Fethiye Hayvan Barınağı’na teslim etti.

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