Son Dakika
MHP lideri Bahçeli: "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Erdoğan’ın seçilmesi için olağanüstü çaba sarf edilecektir."
MHP lideri Devlet Bahçeli: "(Yunanistan’ın S300 tacizi) Karşılıksız ve yaptırımsız bırakılmamalıdır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan’ın tahrikleri CHP’nin gündeminde yoktur."
Yağmur pazarcıları hazırlıksız yakaladı
Muğla Menteşe’de Perşembe günleri kurulan halk pazarına gelen vatandaşlar ve pazarcılar yağmura hazırlıksız yakalandı.
MUĞLA 01.09.2022, 14:59
Muğla Menteşe’de Perşembe günleri kurulan halk pazarına gelen vatandaşlar ve pazarcılar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün öğleden sonra yağış uyarısında bulunduğu Muğla’nın Menteşe ilçesinde aniden kapanan hava ardından şiddetli rüzgar ve sağanak yağışa dönüştü. Halk pazarının kurulduğu ilçede yağmura hazırlıksız yakalanan işletmeler ve pazarcılar, eşyalarını kurtarma derdine düştü.
Kısa süreyi yağın ardından günlük yaşam tekrar normale döndü.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|5
|8
|6. Leeds United
|5
|8
|7. Fulham
|5
|8
|8. Southampton
|5
|7
|9. Chelsea
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. M. United
|4
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
25
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü