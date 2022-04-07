Yağışlarda zarar gören dere duvarları tamir ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda Bodrum ve Marmaris ilçelerinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinin ardından derelerde başlattığı bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalarda Marmaris’te İçmeler Mahallesi’nde Atatürk Caddesinde bulunan Kocadere, Halit Narin Caddesinde bulunan Kavacık Deresi ve muhtelif sokak ve konumlarda bulunan derelerde taş duvar tamiratları yapım işi çalışmaları sürüyor.

Bodrum’da 9 mahallede derelere taş duvar örülüyor

Sel ve taşkın felaketleri sonrasında zarar gören dere duvarları, diğer taşkın yapılarının yeniden yapılması ve tamir edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum ilçesindeki 9 mahallede derelerde taş duvar örme çalışmaları yapıyor. Bitez, Göltürkbükü, Yalıkavak Geriş, Türkkuyusu, Cevatşakir, Konacık, Torba, Türkbükü ve Yahşi Mahallelerinde bulunan derelerde 200 metre uzunluğunda taş duvar örme çalışmaları yürütülüyor.