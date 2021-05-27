banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Engellilerin aşılanması başlıyor
Engellilerin aşılanması başlıyor
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı

Yaban domuzu ilçe merkezinde gezdi, görenler şaşırdı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde sokakta gezen yaban domuzu vatandaşlar tarafından görüntülendi.

MUĞLA 27.05.2021, 14:39
Yaban domuzu ilçe merkezinde gezdi, görenler şaşırdı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde sokakta gezen yaban domuzu vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Özellikle pandemi döneminde sürüler halinde yada tek tek yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüleniyor. bunlara bir yenisi daha eklendi. Ortaca’da ilçe merkezindeki sokaklarda gezen yaban domuzunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Yaban domuzunun caddede rahatça dolaşması dikkat çekerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur