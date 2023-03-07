Voleybolun Melekleri anısına turnuva

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki depremde spor karşılaşmaları için bulunan sporcular da kaldıkları otellerde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Büyükşehir Belediyesi depremde hayatını kaybeden voleybolcular için “Voleybolun Melekleri Anısına Veteranlar Voleybol Turnuvası” düzenliyor. Turnuva 3 gün sürecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Voleybolun Melekleri Anısına Veteranlar Voleybol Turnuvası Etkinliği 10 Mart 2023 tarihinde başlayacak ve 12 Mart tarihinde ödül töreni ile sona erecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor salonu ile Menteşe Atatürk Spor salonunda yapılacak Melekleri Anısına Veteranlar Voleybol Turnuvası 31+,35+,43+ Kadınlar kategorilerinde düzenlenecek.