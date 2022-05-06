Veteran voleybolcular Marmaris’te

İstanbul Veteran Sporları Derneği tarafından düzenlenen Marmaris-Türkiye Uluslararası Voleybol Master Turnuvası başladı.

Marmaris, uluslararası bir spor etkinliğine daha ev sahipliği yapıyor. İstanbul Veteran Sporları Derneği tarafından düzenlenen Marmaris-Türkiye Uluslararası Voleybol Master Turnuvası başladı. Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan ve Marmaris Belediyespor’un katkılarıyla düzenlenen turnuvaya voleybol sporuna gönül vermiş veteran sporcular katıldı.

43 takım ve 500 sporcunun katılacağı 3 gün sürecek turnuvanın açılış töreni Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Açılışa Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Marmaris Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı da katıldı. Burada yaptığı konuşmada Marmaris Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini söyleyen Oktay, tüm takımlara başarılar diledi. Turnuvanın kapanış töreni Pazar günü saat 15.30’da yapılacak.