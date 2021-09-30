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Vektörle mücadele devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında yoğun mesai harcadığı vektörle mücadele çalışmalarını sonbahar aylarında da aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri tarafından insan eliyle oluşan yapay üreme alanları olan saksı altları ve içleri, kaplarda biriken klima suları ve çim sulamaları ile oluşan su birikintileri periyodik olarak ilaçlanıyor.

MUĞLA 30.09.2021, 13:53
Vektörle mücadele devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında yoğun mesai harcadığı vektörle mücadele çalışmalarını sonbahar aylarında da aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri tarafından insan eliyle oluşan yapay üreme alanları olan saksı altları ve içleri, kaplarda biriken klima suları ve çim sulamaları ile oluşan su birikintileri periyodik olarak ilaçlanıyor.

Ayrıca Büyükşehir ekipleri, sokak hayvanlarına bırakılan sular, bahçe sulama amacı ile doldurulan kaplar gibi tüm sivrisinek üreme alanları kontrol ediyor. Bunun yanı sıra ekipler tarafından fiziksel mücadele kapsamında önlemler alınıyor ve gerektiğinde ilaçlama uygulaması yapılıyor.

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