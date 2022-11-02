Vatandaşlara vektörle mücadele bilgilendirmesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından vektörle mücadele çalışmaları 13 ilçede 210 personel 54 araçla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca çalışmalarını vatandaşlara anlatmak, vatandaşların bu mücadeleye katılmalarını sağlamak, evlerinin etrafındaki durgun sular, bahçe eşyaları, saksılarda sivrisineklerin üreyebileceği konusunda bilgilendirmek için il genelinde meydan, Pazar yeri ve AVM’lerde standlar kurdu.

Vatandaşları bilgilendirmek için kurulan stantlarda sivrisinek larvası, ergin bireyi ailelere ve çocuklara gösterilerek anlatıldı. Ev ortamında, saksılarda sivrisineklerin üreyebileceği kurulan bahçe görselinde de uygulamalı anlatıldı. “Birlikte Mücadele Edelim, Durgun Suları Ortadan Kaldıralım” sloganı ile yola çıkan Büyükşehir Belediyesi ekipleri gündemde olan Aedes albopictus sivrisinek türünün üreme alanları için de vatandaşları bilgilendirdi. Menteşe, Yatağan ve Marmaris ilçelerinde kurulan stantlar vatandaşlar ve özellikle çocukların ilgisini çekti. Büyükşehir Belediyesi diğer ilçelerde de vektörle mücadele konusunda bilgilendirme stantları kurarak vatandaşları bilgilendirmeye devam edecek.