Valilikte 6,5 ton atık geri dönüştürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ çalışmaları kapsamında Muğla Valiliğinde bugüne kadar 6 bin 577 kg atık geri dönüştürüldü.

30 Mart 2018 tarihinde Muğla Valiliği hizmet binasında uygulanmaya başlanılan Sıfır Atık Projesi kapsamında; 9 Mart 2021 tarihi itibariyle 3 bin 567 kg kâğıt, bin 764 kg plastik, bin 139 kg cam ve 107 kg metal kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşümü sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirdiği “Sıfır Atık Projesi” ile atık maddelerin kaynağında ayrıştırılarak geri dönüştürülmesi ile hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlanması hedeflendi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Muğla Valisi Orhan Tavlı, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Sıfır Atık’ yönetmeliğince Muğla Valiliğinin ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemini’ kurarak ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandığını, projenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve okullarda uygulandığını ifade etti.

Vali Orhan Tavlı, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğu ile hayata geçirilen projeye herkesin destek ve katkı sağlaması gerektiğini söyledi.