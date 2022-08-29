Vali Tavlı’dan Zafer Bayramı kutlama mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ülke olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıldönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını açıkladı.

Vali Tavlı yaptığı yazılı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, aziz milletimizin birlik ve beraberliği, kahraman ordumuzun cesareti ve dirayetiyle 30 Ağustos’ta zaferle taçlanmıştır. Her safhası kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden şahlanışının adıdır. Aziz Milletimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde vatanına, bayrağına istiklaline ve istikbaline daima sahip çıkacağını büyük zaferle tüm dünyaya ilan etmiştir. Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Zaferin ardından işgal kuvvetleri topraklarımızdan kalıcı olarak gönderilmiş, aydınlık yarınlarımızın teminatı Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden sürecin de önü açılmıştır. Bu düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatanımızı korumak için canlarıyla, kanlarıyla destan yazan aziz şehitlerimizi ve ebediye irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle yâd ediyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” dedi.