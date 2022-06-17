Vali Tavlı’dan Sahil Güvenlik Kuruluş yıldönümü mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, mavi vatan bekçileri Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kuruluşunun 40’ıncı yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Tavlı mesajında, "Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerimizde arama kurtarma, yasadışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, deniz çevresinin ve canlı kaynaklarının korunması, deniz turizm faaliyetlerinin denetlenmesi gibi çok önemli görevleri, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü temel değerlerini esas alarak başarı ile yerine getirmektedir. Denizlerde akla ilk gelen, güven veren, saygın bir kurum olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız bugün olduğu gibi yarın da donanımlı personeli, yerli ve milli unsurlarıyla milletimizi gururlandırmaya, üstlendiği tüm vazife ve görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 40. kuruluş yıldönümünü en iyi dileklerimle kutluyor ve komutanlığın değerli mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.