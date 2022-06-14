Vali Tavlı’dan Jandarma Teşkilatının 183’üncü yılı mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın Jandarma Teşkilatı’nın 183’üncü kuruluş yıldönümü kutladı.

Vali Tavlı mesajında, “Devletimizin en köklü, en deneyimli kurumlarından biri olan, Jandarma Genel Komutanlığı, 183 yıldır milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz fedakârca görev yapmaktadır. Jandarma Teşkilatımız, kuruluşundan bugüne aziz milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Eğitimli personeli, donanımı ve disipliniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması ve kamu düzeninin tesis edilmesinde çok geniş bir sahada diğer kolluk birimlerimizle kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde iş birliği içinde üstlendiği tüm görevleri başarı ile yerine getirmektedir. Milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşunun 183’üncü yıldönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Kahraman Gazilerimizi minnetle anıyorum. Görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına başarılar diliyorum” dedi.