Vali Tavlı’dan ‘Engelliler Günü’ mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Tavlı mesajında, “Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, kardeşlerimizle birlikte hayatı paylaştığımız, daha duyarlı ve daha sorumlu bir anlayışla farkındalıklar oluşturmaya çalıştığımız, sevginin ve umudun tüm dünyaya yayıldığı anlamlı bir gündür. Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur. Engelli kardeşlerimizin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir hayat sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Son yıllarda devletimizin engelli bireylerin sosyal yaşama katılımlarını arttırma konusunda sunduğu hizmetler, uygulamaya koyduğu düzenlemelerle eğitim, çalışma hayatı ve sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda doğru ve kalıcı çözümler üretilmiştir. Yapılan köklü değişiklikler, sosyal destekler ve teşviklerle artan hizmet çeşitliliği, engelli kardeşlerimizin hayatın her alanına etkin katılımını kolaylaştırmış, toplumla bütünleşmelerini sağlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olması temennisiyle, engelli kardeşlerimize başarı, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.