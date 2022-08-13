Vali Tavlı Stratonikeia’da kazı çalışmalarını inceledi

Yatağan-Milas karayolu üzerinde bulunan dünyanın en büyük antik mermer kentindeki kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı, antik kentin içinde yaşanabilir bir kent olması için yeni projeler geliştireceklerini açıkladı.

Vali Orhan Tavlı beraberinde antik kentte öğrencileri bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve antik kentin dünyanın en büyük mermer antik kenti olması nedeniyle Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mutafa Ercan ile gerçekleştirdiği ziyarette çalışmalar hakkında aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt’ten bilgi aldı.

Kazı, restorasyon ve konservasyon yapılan alanları gezen Vali Orhan Tavlı, Stratonikeia antik kentinin Türkiye’deki ender antik kentlerden birisi olduğunu belirterek içinde hala yaşamın devam ettiği ender kentlerden birisi olduğunu açıkladı. Vali Tavlı, kazı evinde, antik kent içinde yapılan çalışmaların eski ve yeni durumlarını gösteren slaytları izlerken, bilgisayar ortamında hazırlanan kentin köy meydanlarının animasyonlarını izledi.

Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinin kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Buradaki çalışmalarımızda Bakanlığımız ve Sayın Valimizin çok büyük destekleri var. Her geçen gün yeni projeler ile Stratonikeia antik kentini hem kazı yapılan, hem ziyaret edilen, hem de içinde yaşamların devam ettiği bir kent haline getirmek için tüm kurumlarımız destek veriyor. Sayın valimiz kentimizi fırsat buldukça ziyaret ediyor ve çalışmalarımızı yerinde görüyor. Yıl boyu devam eden çalışmalarımızda Muğla’nın yer altındaki tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızda bize destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Muğla Valiliğimize, Yatağan Belediyemize, resmi ve özel kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.