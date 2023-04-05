Vali Tavlı Seydikemer’de Şehit Aileleri ve Gaziler ile iftarda bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Seydikemer ilçesinde Şehit Aileleri gaziler ve gazilerin aileleri ile iftarda bir araya geldi.

Ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve bereket ayı olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı Bu mübarek ayın manevi atmosferinde, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmekten ve birlikte iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Aziz şehitlerin ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerin hatıralarının asla unutulmayacağını vurgulayan Vali Orhan Tavlı, “Şehit ailelerimiz aziz şehitlerimizin bizlere emanetidir. Sizler bizim başımızın tacısınız. Şehit Ailelerimizin her zaman yanında ve emrindeyiz” dedi.