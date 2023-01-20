Vali Tavlı, Muhtar Dernek ve Federasyonları ile bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Muğla’daki Muhtar Dernek ve Federasyonları ile bir araya gelerek ihtilaç ve sorunlarını dinledi.

Birçok kamu hizmetinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen muhtarlarımızın hizmet standartları ve özlük haklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile geliştirildiğini vurgulayan Vali Orhan Tavlı, vatandaşların talep ve önerilerini ilgili kurumlara aktarmada ve görevlerini yerine getirmede muhtarlarımızın önemli imkânlara kavuştuğunu ifade etti.

Vali Tavlı, muhtarların mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek, yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinde önemli bir görevi üstlendiklerni açıkladı. Vali Orhan Tavlı, “Muğla’mızın her alanda gelişmesi ve kalkınması için özverili bir şekilde çalışmalarını yürüten muhtarlarımızla sürekli olarak bir araya gelerek, vatandaşlarımızın sorunlarına ve taleplerine ortak çözümler üretmek için, vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunabilmek için muhtarlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde gayret gösteriyoruz” dedi.

Muğla’da kırsal kalkınmaya katkı sunacak çok önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Vali Orhan Tavlı, hayata geçen 59 Entegre Tarımsal Kalkınma Projesinin yanında Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinde arazi tahsisi ve satın alma süreçlerinin tamamlandığını, imar işlerine geçildiğini belirtti.

Muğla’da Apiterapik ürünler olarak adlandırılan yüksek katma değerli arı ürünlerinin üretilebilmesi için kurum ve kuruluşların bir araya gelmesiyle Muğla Teknopark’ta Apiterapik Ürünler İşleme Arge ve İnovasyon Merkezi’nin faaliyete geçtiğini, geçtiğimiz yıl başlayan eğitimlerle şimdiden 250 civarında arıcının yüksek katma değerli arı ürünleri hammaddesi üretimiyle kazanç elde etmeye başladığını söyledi.

Muğla Valiliği ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen hizmetler hakkında muhtarlara bilgi veren Vali Orhan Tavlı, son yıllarda özellikle sosyal hizmetler alanında arz odaklı hizmet anlayışıyla hane ziyaretleri yapılarak ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edildiğini belirtti. Muhtarlardan ihtiyaç sahibi ailelerin bildirilerek devletin bu ailelere daha hızlı sahip çıkmasına vesile olmalarını istedi.

Muhtar dernekleri ve federasyonlarının başkanları ve muhtarlar sırayla söz alıp hizmet bölgelerindeki son durum, talep ve önerileri sırayla anlattılar.

Muhtar Dernekleri ve Federasyonlarının Başkanları ile muhtarlar, iletilen konuların hızla çözüme kavuşturulması ve kırsal mahallelerde Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca desteklenen çalışmalar ve kilitli parke işleri için Vali Orhan Tavlı’ya teşekkür ettiler.

Muhtarların ilettiği talep ve önerilerin üzerinde titizlikle durulduğunu, çözümler konusunda gereken çalışmaların yapıldığını belirten Vali Orhan Tavlı, “Muğla’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız 7 gün 24 saat boyunca görevinin başında, vatandaşımızın hizmetindedir” ifadelerini kullandı.