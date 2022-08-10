Vali Tavlı, Milas’taki kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluştu

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas’ın kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla Yusufça, Kayabaşı, Olukbaşı, Çamlıyurt, Ortaköy, Akkovanlık ve Çallı mahallelerini ziyaret etti.

İlk olarak Yusufça Mahallesi’ni ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, Mahalle Muhtarı Mesut Bulut’tan mahallenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Yusufca Mahallesi ziyaretinin ardından Kayabaşı Mahallesi’ne giden Vali Orhan Tavlı, Mahalle Muhtarı Mehmet Baş ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Daha sonra mahallede incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, Kore Gazisi Mustafa Yıldırım’ı evinde ziyaret etti.

Buradan Olukbaşı Mahallesi’ni geçen Vali Tavlı, vatandaşlarla bir araya geldi. Tavlı, vatandaşların talep ve isteklerini dinledikten sonra Mahalle Muhtarı Nihat Çınar ile mahallede incelemelerde bulundu. Daha sonra Çamlıyurt Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Tavlı, Mahalle Muhtarı Erkut Aktaş’tan mahalle hakkında bilgi aldı.

Çamlıyurt Mahallesi ziyaretinin ardından Ortaköy Mahallesi meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Tavlı, Mahalle Muhtarı Mehmet Aral ve vatandaşlarla köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında görüştü. Tavlı, Milas Türbe Ortaköy Mahallesi’ndeki bin yıllık bir geçmişe sahip olan, Türbe köyleri olarak 9 köye adını veren İkiz Türbe, Cami, yağlık ve medreseyi ziyaret etti.

Ziyaretinin devamında Akkovanlık Mahallesi’ni ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen ’Köy Yaşam Merkezleri’ projesi çerçevesinde faaliyet gösteren Akkovanlık İlkokulu’nu ziyaret etti. Daha sonra Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız ve mahallede ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Daha sonra Çallı Mahallesini ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Burhan Kara ile mahallede incelemelerde bulunan Vali Tavlı, son olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen ’Köy Yaşam Merkezleri’ projesi çerçevesinde faaliyet gösteren Çallı Beylikyurdu İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.

Vali Orhan Tavlı’nın ziyaretlerinde Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de hazır bulundu.