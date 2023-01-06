Vali Tavlı Milas’ın muhtarlarını dinledi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Milas ilçesinde muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarlar çalışmaları hakkında bilgi verirken, ihtiyaçlarını Vali Tavlı’ya ilettiler.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının eğitimden sağlığa ihtiyaç duyulan her alanda Muğla’ya destek olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, şimdiye kadar Milas’ın 60 mahallesinde parke çalışması yapıldığını, mahallelerin ihtiyacına göre parke çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Vali Tavlı, Milas’ta 6 arkeolojik kazı çalışmasında aralarında Arkeolog, Sanat Tarihçisi, Restoratör, Mimar gibi uzman personelin ve kazı işçilerinin olduğu 100’ün üzerinde personelin istihdamının 12 ay boyunca desteklendiğini söyledi. Milas’ın tarih ve kültür turizmine katkı sunulduğunu ifade eden Vali Orhan Tavlı, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ayrıca Milas’ta yürütülen tarımsal projeleri de desteklediğini söyledi.

Devletin yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarına yönelik hizmetlerinin son yıllarda daha da arttığını söyleyen Vali Orhan Tavlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın sahada aileleri ziyaret ederek ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiğini ve devletin şefkat elini uzattıklarını belirterek muhtarlardan mahallelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri anında iletmelerini, ihtiyaç sahibi ailelere devletin daha hızlı sahip çıkmasına vesile olmalarını istedi.

Konuşmaların ardından, mahalle muhtarları söz alarak, mahalleleriyle ilgili ihtiyaç, talep ve önerilerini dile getirdiler. Toplantının sonunda bir değerlendirmede bulunan Vali Orhan Tavlı, dile getirilen ihtiyaç talep ve önerilerin mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gayret gösterileceğini vurguladı.