Vali Tavlı, Menteşe’deki depremzedeler ile bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı Kahramanmaraş depreminden etkilenerek Menteşe ilçesine gelen depremzede aileleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilde etkisini gösteren yıkıcı depremlerde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Depremin ardından yapılan koordine çalışmaları çerçevesinde depremzede bazı vatandaşlar diğer illere sevk edildi. Depremden etkilenerek Muğla’nın Menteşe ilçesine gelen aileler ile yakından ilgilenen Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı depremzede vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya ziyaretinde; Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdür Yardımcıları Kuduret Gültaş ve Seda Cesur da eşlik etti.