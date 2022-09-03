Vali Tavlı, Kleopatra adasındaki kazı çalışmalarını inceledi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Gökova Körfezi içinde yer kumları ile ünlü alan Sedir Adası’nda bulunan Kedreai Antik Kentini ziyaret ederek Kedreai Kazıları Bilimsel Sorumlusu Prof. Dr. Adnan Diler ve Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran’dan yürütülen kazı, restorasyon, belgeleme ve çevre düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Arkeolojik zenginliği kadar doğal güzelliği ile ilgi çeken ve Muğla’da en çok ziyaret edilen ören yerlerinden biri olan Kedreai antik kenti, halk arasında Mısırlı Kraliçe Kleopatra’nın adıyla bilinmesinin yanında sahilindeki kristal kumları ile ünlü.

2004 yılından bu yana araştırmalar yürütülen antik kentte, arkeolojik verilere göre ilk yerleşim tarihinin zamanımızdan 2600 yılına kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Surlarla çevrili kamu, sivil ve dinsel yapıları kapsayan Sedir Adası, karşında bulunan Orata ve onun doğu yakınındaki Küçük Adadan oluşmaktadır. Kentin mezarlık alanı ise Anakarada bulunmaktadır.

Antik Kent’teki arkeolojik kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme Komisyonu Başkanlığı desteği ile yürütülmektedir. Vali Orhan Tavlı, Sedir Adası’nda bulunan sur çalışmaları ve Orata Adasında bulunan Vaftizhane Ayazma ve Tören Yolu Kompleksi ile Sedir Adası’nın Güneydoğunda bulunan gözetleme ve kontrol kulesinin Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere hazırlanan restorasyon projesini yerinde inceledi. Daha sonra Adada bulunan Apollon Kutsal Alanı ve şehir surlarında Dr. Soner Özen başkanlığında Saarlandes Üniversitesinden bir ekip tarafından yürütülen üç boyutlu modelleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Orhan Tavlı, Sedir Adası’nda sürdürülen arkeolojik kazıların ve yürütülen bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekerek, Valilik desteğinin devam edeceğini söyledi.