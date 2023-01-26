Vali Tavlı, Fethiye’de şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ile birlikte Fethiye Muharip Gaziler Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tavlı; “Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanlarındayız. Şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatıralarını unutmadık, unutmayacağız. Millet olarak, şehitlerimizin aziz hatırasına her daim minnet duyacak ve onların emaneti olan bu vatanın selameti için çalışmaya devam edeceğiz. Mübarek Regaip Kandil’inde sizlerle bir araya geldik Cenab-ı Allah’a şükürler olsun” dedi.

Devletin tüm kurumları ile şehit ailelerinin ve gazilerin yanlarında olduğunu sözlerine ekleyen Vali Tavlı; "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerli. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan uğruna göstermiş oldukları fedakarlıklar ve kahramanlıklar hiçbir zaman unutulmayacak” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrasında dernek şeref defterini imzalayan Vali Tavlı, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşaması için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle anarak gazilere minnet duygularını arz etti. Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Aydın ise şehit ailelerine ve gazilere göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Vali Tavlı’ya teşekkür ederek, "Valimizin desteğini her zaman hissediyoruz. Bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.