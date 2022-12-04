Vali Tavlı ‘Engel Tanımayan’ dostlarıyla bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı engel tanımayan dernekler ve engel tanımayan dostlarıyla ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Engel tanımayan dostlarıyla yakından ilgilenen Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı Hanımefendi bir süre görüşüp sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kahvaltı programının ardından yemek duası il müftüsü Yaşar Çapçı tarafından okundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının özel gereksinimli bireylerin ihtiyaç duyduğu mali ve insani desteği sağlamak için çalıştığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Engel tanımayan dostlarımıza yapılanları yeterli bulmuyoruz. Tip1 Diyabet hastası çocuklarımız için başlattığımız Muğla Şekerleri projesi ve Alzheimer hastaları için geliştirilen Sevdiklerimiz yanımızda projesiyle başlattığımız çözüme yönelik ve engel tanımayan dostlarımızın hayatını kolaylaştıran çalışmaları daha da genişletiyoruz” dedi.

Vali Orhan Tavlı Muğla’da yapılan çalışmalara desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve tüm bakanlıklara şükranlarını ifade etti.

Devletin de, milletin de ve özel sektörün de imkânlarının gayet yerinde olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, “Engel tanımayan dostlarımızın hayatını kolaylaştıracak çözümleri sunan projeleri hep birlikte geliştirmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar yaptığımız projelere verdikleri desteklerden dolayı başta engel tanımayan derneklerimizin başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.