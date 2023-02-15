Vali Tavlı depremzedeler ile bir araya geldi

Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından deprem bölgesine yapılan yardımların yanı sıra deprem bölgesinden Muğla’ya tahliye edilen vatandaşlar için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Fethiye ilçesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı, depremden etkilenen illerinden Muğla’ya tahliye edilerek Fethiye’deki barınma alanlarına yerleştirilen vatandaşlarla bir araya geldi. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarla tek tek ilgilenen Vali Orhan Tavlı, vatandaşların taleplerini dinleyip acil ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Devlet millet el ele yaraların sarılacağını belirten Vali Orhan Tavlı, vatandaşlar geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu ve el birliğiyle gönül birliğiyle tek yürek olarak bu felaketin üstesinden gelineceğini ifade etti.

Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara rağmen Muğla’nın takdire şayan bir birlik, beraberlik ve dayanışma örneği gösterdiğini belirten Vali Orhan Tavlı, “Gün birlik olma günüdür. Muğla’mızda devlet millet el ele, tek yürek olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza her türlü yardımı ve desteği sağlamaya devam etmektedir” dedi.

Vali Orhan Tavlı, barınma imkanının yanında yemek ve ikram hizmeti, çocuklar için oyun alanları, ücretsiz kıyafet ve kişisel temizlik ve hijyen ürünleri dahil her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı sosyal market, 7 gün 24 saat sağlık hizmeti alabilecekleri revir, psiko-sosyal destek alabilecekleri destek ofislerinin de vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğunu belirtti.