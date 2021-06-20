Vali Tavlı’ dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Muğla Valisi Orhan Tavlı Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye İlçelerinde Devlet Hastanelerini ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Koronavirüs salgını sürecinde özverili bir şekilde çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulunan Vali Orhan Tavlı, acil servisi ve diğer servisleri yerinde inceleyerek hastanelerin genel durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Orhan Tavlı, hastanede tedavi gören hasta yakınlarıyla sohbet edip, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Orhan Tavlı, “Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ve çalışmaların eksiksiz bir şekilde, titizlikle yürütülmesinde vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden her koşulda fedakârca görevlerini yerine getiren sağlık personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.