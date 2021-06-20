banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Vali Tavlı’ dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Muğla Valisi Orhan Tavlı Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye İlçelerinde Devlet Hastanelerini ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

MUĞLA 20.06.2021, 12:02
Vali Tavlı’ dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Muğla Valisi Orhan Tavlı Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye İlçelerinde Devlet Hastanelerini ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Koronavirüs salgını sürecinde özverili bir şekilde çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulunan Vali Orhan Tavlı, acil servisi ve diğer servisleri yerinde inceleyerek hastanelerin genel durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Orhan Tavlı, hastanede tedavi gören hasta yakınlarıyla sohbet edip, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Orhan Tavlı, “Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ve çalışmaların eksiksiz bir şekilde, titizlikle yürütülmesinde vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden her koşulda fedakârca görevlerini yerine getiren sağlık personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu
banner493