Vali Tavlı Batı Akdeniz Havza Yönetimi toplantısına katıldı

Batı Akdeniz Havzası Havza Yönetim Heyeti 2022 yılı toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Orhan Tavlı’nın yanı sıra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun, Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur illerinin heyet üyeleri katıldı.

2022 yılı Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur İl Su Yönetimi Koordinasyon kurullarında alınan önemli kararların sunumu ve değerlendirilmesiyle başlayan toplantı, 2021 yılı Batı Akdeniz Havza Yönetim Heyeti toplantısında alınan kararların takibi ve gözden geçirilmesiyle devam etti.

Kurum ve kuruluşlardan katılımcıların gerçekleştirilen sunumlarla ilgili görüş, katkı ve önerilerinin ardından toplantı sona erdi.