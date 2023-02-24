Vali Tavlı başkanlığında afet koordinasyon toplantısı yapıldı

Muğla Valisi Tavlı başkanlığında kamu kuruluşları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile afet koordinasyon toplantısı yapıldı.

Afet koordinasyon toplantısında kurum müdürleri tarafından yaptıkları çalışmalar bugüne kadar yapılan yardımlar, bölgeye giden personel ve ekipmanlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kurumların yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Konuşmasına depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "11 ili etkileyen depremler sonrasında ülke genelinde büyük bir yardım seferberliğinin başladığını ve devam ediyor. Muğla’da nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan çeşitli yardım kampanyalarına destek verebilirler. Deprem bölgesinde evini kaybeden vatandaşlarımıza kendi evlerine kavuşana kadar sıcak yuvalar kurmak amacıyla AFAD tarafından başlatılan ’Evim Yuvan Olsun’ kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde kullanmadığı evi olan vatandaşlarımız ister bedelsiz tahsis ederek isterse de indirimli fiyatla kiraya vererek depremzede ailelere destek olabilecekler" dedi.

Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Vali Yardımcısı Murat Sarı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Zahide Altınok, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Sosyal Etüt Proje Müdürü ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdür Vekili Özden İşler, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Osman Toprakçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Baki Gencel, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Semanur Başgül, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, Türk Kızılay Muğla İl Merkezi Başkanı Şadi Pirci katıldı.