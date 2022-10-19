Vali Orhan Tavlı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı demokrasinin yapı taşı muhtarlar ile 19 Ekim muhtarlar gününde bir araya geldi.

Muhtarları Valilik bahçesinde karşılayan Vali Orhan Tavlı muhtarların devletin her mahalle ve köydeki kurumsal temsilcisi olarak, vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi

Birçok kamu hizmetinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen muhtarların hizmet standartları ve özlük haklarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile geliştirildiğini vurgulayan Vali Orhan Tavlı, vatandaşların şikâyet ve taleplerini ilgili kurumlara aktarmada ve görevlerini yerine getirmede muhtarlarımızın önemli imkânlara kavuştuğunu ifade etti.

Muhtarların seçilmiş oldukları mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek, yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinde önemli bir görevi üstlendiğini belirten Vali Orhan Tavlı “Muğla’mızın her alanda gelişmesi ve kalkınması için özverili bir şekilde çalışmalarını yürüten muhtarlarımızla sürekli olarak bir araya gelerek, vatandaşlarımızın sorunlarına ve taleplerine ortak çözümler üretmek için, vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunabilmek için muhtarlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde gayret gösteriyoruz” dedi.

Muğla Valiliği ve valiliğe bağlı kurum ve kuruluşlarca verilen hizmetler hakkında muhtarlara bilgi veren Vali Orhan Tavlı Muğla’mızda görev yapan muhtarlarımız başta olmak üzere, milletimizin hizmetkârı, demokrasinin ilk adımı olan, tüm kıymetli muhtarlarımızın ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı, çalışmalarında kolaylıklar, görevlerinde başarılar diledi.