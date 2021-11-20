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Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor

Günlük hayatta keyifle tüketilen başta kahve olmak üzere çeşitli içeceklerde bol miktarda bulunan kafeinin sperm hücrelerinin hareketlerini bozarak üremeyi olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Dünyadaki pek çok araştırmayı yakından takip eden ve başarılı çalışmaları ile tanınan Embriyolog Turgay Barut, bu defa erkekleri ilgilendiren bir hususu dile getirdi. Erkeklerin severek tükettiği ve bir çok kişide bağımlılık derecesine ulaşan başta kahve olmak üzere kafeinli içeceklerin sperm hücrelerini olumsuz etkilediği belirtildi.

MUĞLA 20.11.2021, 09:08
Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor

Günlük hayatta keyifle tüketilen başta kahve olmak üzere çeşitli içeceklerde bol miktarda bulunan kafeinin sperm hücrelerinin hareketlerini bozarak üremeyi olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Dünyadaki pek çok araştırmayı yakından takip eden ve başarılı çalışmaları ile tanınan Embriyolog Turgay Barut, bu defa erkekleri ilgilendiren bir hususu dile getirdi. Erkeklerin severek tükettiği ve bir çok kişide bağımlılık derecesine ulaşan başta kahve olmak üzere kafeinli içeceklerin sperm hücrelerini olumsuz etkilediği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde bulunan Cornell Üniversitesi’nde Kasım 2021’de PNAS dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçları ile ilgili bilgi veren Embriyolog Turgay Barut, “Yapılan çalışmalar sonuncunda kadınlardaki yumurtalıklarla rahim dokusu arasındaki bağlantıyı sağlayan tüplerin kimyasal içeriğinin sperm hücrelerinin yumurta hücrelerine doğru nasıl yüzdüğünün anlaşılmasına ışık tuttu. Bu çalışmayı sığırlar üzerinde gerçekleştiren araştırmacılar çevresel biyokimyasal etkenlerin sperm aktivitesi üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu inceledi” dedi.

Açıklamasında başta kahve tiryakileri olmak üzere fazla kafein alan erkekleri ilgilendiren bir hususu da dile getiren Embriyolog Turgay Barut, “Sperm hücreleri düz bir çizgide kuyrukları yardımıyla simetrik bir yüzme ile ilerlemekteyken hücre içi kalsiyum miktarını artıran hiperaktivasyonu sağlayan kafein ve ajanlara maruz kaldıklarında asimetrik ve dairesel hareket gösterdikleri belirlendi. Sperm hücrelerinin çevresel biyokimyasal ajanlara yanıt olarak oluşan hiperaktivasyonun döllenme bölgesi olan ampulla bölgesine doğru hareketinde yüzme davranışını düzenlediğini düşündürdüğü açıklandı. Profesör Dr. Alireza Abbaspourrad’ın doktora öğrencisi Meisam Zaferani bu çalışmalarında sperm hücrelerinin hareketlerindeki bu değişikliğin yumurta hücresini arayıp bulma ve başarılı bir dölleme sağlamasına yardımcı olacağını belirtti" diye konuştu.

Embriyolog Turgay Barut açıklamasının devamında "Tüp bebek laboratuvarında bir alternatif tedavi seçeneği olarak kullanılan mikroakışkan çiplerde yapılan bu çalışmada sperm hücreleri laboratuvar ortamında bu çiplerde yüzdürülmüş ve ortama kalsiyum eklendiğinde sperm hücrelerinin asimetrik ve dairesel yüzme hareketinden dolayı yumurtalıklara ulaşma sırasında tüpler içerisinde çıkmaz noktalarda takılabileceğini ve yumurta hücresine ulaşmasını engelleyebileceğini sonucuna varmışlardır” ifadelerini kullandı.

Sperm hücrelerinin hareketlerinin rahim içerisindeki hareketinin sıcaklık, rahim dokusu içerisindeki sıvı akışkanlığı ve rahim duvar yapısı tarafından etkilendiğinin bilindiğini kaydeden Embriyolog Turgay Barut, “Yapay bir simulasyonda elde edilen bu yeni buluş insanlar da dahil olmak üzere canlı organizmalarda hücre içi kalsiyum seviyelerindeki bu artışı neyin yönettiği konusunda fikir vermektedir. Yapılan bu çalışma ile navigasyonel mekanizmayı neyin belirlediğinin anlaşılmasıyla çocuk sahibi olmak isteyen infertil çiftlere tüp bebek yöntemiyle en iyi tedavi stratejisinin belirlenmesine olanak sağlanabilir.” dedi.

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