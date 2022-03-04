banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

Uzmanlar bu defa sigaranın anne karnındaki çocuğa etkisini araştırdı

İnsan sağlığını olumsuz etkileyen ve zararları saymakla bitmeyen sigaranın anne karnındaki çocukları da olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

MUĞLA 04.03.2022, 11:56
Uzmanlar bu defa sigaranın anne karnındaki çocuğa etkisini araştırdı

İnsan sağlığını olumsuz etkileyen ve zararları saymakla bitmeyen sigaranın anne karnındaki çocukları da olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

Embriyolar üzerindeki çalışmaları ve alanındaki başarıları ile bilinen Embriyolog Turgay Barut, Hollanda Rotterdam Üniversitesi Tıp Merkezi’nde 2010 ve 2018 yılları arasında 96’sı sigara içen 689 anne adayından oluşan bir grupta yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Yapılan araştırmalarda sigara içen kadınların bebeklerinin daha düşük ağırlıkta olma riskinin daha yüksek olduğu ve bebeklerin anne karnında gelişimlerini gecikmeli olarak tamamladıkları yayımlandı.

Hollanda’da 8 yıl süren ve Avrupa Üreme Sağlığı ve Embriyoloji Topluluğu’nun yayınladığı araştırmanın sonuçları hakkında bilgi veren Türk Embriyolog Turgay Barut, “Bu çalışmada; anne adaylarının gebe kalmadan hemen önceki ve sonraki dönemde sigara içmesi, embriyonik gelişimde gecikme, 20 haftalık ultrason taraması sırasında daha küçük fetüsler ve daha düşük doğum ağırlığı ile bağlantılı olduğunu açıklandı. Dünyanın önde gelen üreme tıbbı dergilerinden biri olan Human Reproduction’da 23 Şubat 2022’de yayınlanan çalışma, sigaranın embriyoların gelişmesini bile nasıl olumsuz etkilediğini gözler önüne serdi. Hollanda’da 2010 ve 2018 yılları arasında tekil gebeliği olan 689 kadın gözlenmesi sonucu, günde on veya daha fazla sigara içen kadınlarda sigara içmeyenlere göre yaklaşık bir gün, tüp bebek ve mikroenjeksiyon yöntemi ile yumurta içine sperm enjeksiyonu (ICSI) ile gebe kalan sigara içen anne adaylarında ise embriyo gelişimi 1,6 gün geciktiği belirtildi. Ayrıca, embriyoların gebelik süresince normal gelişimlerini ‘yakalamadıklarını’ ve sigara içen kadınlarda gebelik yaşına göre daha düşük ağırlıkta doğma riskinin daha yüksek olduğunu ve ortalama doğum ağırlığının normal olmayan bebeklerden 93 gram daha düşük olduğu bulundu” dedi.

“Sigaranın embriyo gelişimindeki etkisi de izlendi”

Yapılan araştırmada sigaranın embriyo gelişimindeki olumsuz etkisinin de araştırıldığını kaydeden Embriyolog Turgay Barut, “Bu çalışma ile annelerin gebe kalmadan 14 hafta öncesi ile gebe kaldıktan sonraki 10 haftaya kadar sigara içmesi ile embriyonun dış ve iç yapısına bakılarak değerlendirme yapıldı. Bu da devam eden gebeliklerde embriyo gelişimi arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışma oldu” dedi.

2010 ve 2018 yılları arasında 96’sı sigara içen 689 kadından oluşan bir grupta yedi ila on haftalık tarama, 20 haftalık tarama ve doğum ağırlıklarından alınan ölçümlerin karşılaştırdığını kaydeden Barut, çıkan sonuçları şöyle aktardı: “Analiz, on haftada fetal gelişimde 0,9 günlük bir gecikme olduğunu gösterdi ve günde on’dan fazla sigara içen kadınlarda sigara içmeyenlere kıyasla 20 haftalık taramada daha kısa uyluk kemiği uzunluğu olduğu görüldü. Gebelik döneminde sigara içmek, sigara içmeyenlere göre erkek bebeklerde ortalama 228 gr ve kız bebeklerde 218 gr daha düşük doğum ağırlığıyla da ilişkilendirildi.

Çalışmayı yöneten Hollanda Rotterdam Üniversitesi Tıp Merkezi Erasmus MC’de jinekolog olan Dr Melek Rousian paylaşımda “20 haftalık ultrason taramasında daha küçük fetal ölçümler ve daha düşük doğum ağırlığı ile ilişkilidir. Bu sonuçların bir kısmı, gebelik öncesi dönemde sigara içimine bağlı embriyonik gelişimdeki gecikme ile açıklanabilir’’ ifadelerini kullandığını kaydeden Embriyolog Turgay Barut, “Dr. Rousian; Bu çalışmanın sonuçlarında, gebe kalmadan önce sigarayı bırakmanın önemini vurguluyor. Mümkünse, kadınlar hamile kalmayı planladıkları andan itibaren sigarayı bırakması, hamileliğin herhangi bir aşamasında bile sigarayı bırakmanın bile iyi bir şey olduğunu belirtiyor. Bunun yanında sigara içmenin sadece hamilelik sırasında embriyonun büyümesini ve doğum ağırlığını etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda hamileliğin çok erken dönemlerinden itibaren embriyo gelişimini de olumsuz etkilediğini belirtiyor” dedi.

Özellikle tüp bebek yöntemi ile gebe kalmak isteyenlerde sigaranın zararlarından daha çok etkilendiklerinin laboratuvar ortamında da belirlendiğini kaydeden Embriyolog Turgay Barut, “Bu çalışmada; Anne adayı için sigara içmenin embriyonik morfoloji ve fetal büyüme üzerindeki doz-yanıt etkisi gösterildi. Bir kadın ne kadar çok sigara içerse, gelişimsel gecikme o kadar büyük olduğu belirlendi. Özellikle tüp bebek yöntemiyle gebe kalmak isteyen kişiler üzerinde bu süreçte sigara içmenin daha büyük etkisinin olduğu sonucuna varmıştır” diyerek sigara kullanımının herkese zararlı olduğu ancak çocuk sahibi olmak isteyen anne-baba adaylarının kendileri için uzak durmuyorlar ise bile çocukları için sigaradan uzak durmaları gerektiğini kaydetti.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18