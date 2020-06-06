Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık

Uyuşturucuyu mum içine gizlemişler

MUĞLA’NIN BODRUM, DALAMAN VE MENTEŞE İLÇELERİNDE, MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YAKALANAN 17 KİŞİDEN ALTISI GÖZALTINA ALINDI.

Uyuşturucuyu mum içine gizlemişler

MUĞLA’NIN BODRUM, DALAMAN VE MENTEŞE İLÇELERİNDE, MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YAKALANAN 17 KİŞİDEN ALTISI GÖZALTINA ALINDI.

06 Haziran 2020 Cumartesi 12:22
12 Okunma
Uyuşturucuyu mum içine gizlemişler

Yaz sezonunda vatandaşları zehirlemek için hazırlık yapan uyuşturucu tacirlerine yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirlikleri tarafından operasyonlar sıklaştırıldı.

Muğla’nın Bodrum, Dalaman ve Menteşe ilçelerinde, Norkatik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Yakalanan 17 kişiden 6’sı gözaltına alındı. Operasyonlarda 100 gram taş Kokakin, 2 parça halinde 12.47 gram eroin, 16 adet ecstasy hap 0.43 gram bonzai, ruhsatsız ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1’inin üst torbacı olduğu ve altında bulunan şahıslara da uyuşturucu madde sattırdığı tespit edildi. Örgütlü suç kapsamında değerlendiren olayda belirlenen adreslerde yapılan aramada uyuşturucuları barlarda kullanılan mumların içine sakladıkları ortaya çıktı.

Narkotik ekipleri tarafından Muğla’nın üç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda F.G., S.G., Z.D., O.K., E.U ve Ö.U. isimler gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürün; “Modern bir Bodrum için çalışıyoruz”
Başkan Gürün; “Modern bir Bodrum için çalışıyoruz”
Bodrum’da ev yangını
Bodrum’da ev yangını
Muğla’da taş kokain ele geçirildi
Muğla’da taş kokain ele geçirildi
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü
Baca yangını paniğe neden oldu
Baca yangını paniğe neden oldu
BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi
BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi
Başkan Aras Güvercinlik, Mumcular ve Yalı Çiftlik’te inceleme yaptı
Başkan Aras Güvercinlik, Mumcular ve Yalı Çiftlik’te inceleme yaptı
Uçuşlar başladı
Uçuşlar başladı
Güney Ege’nin eşsiz rotaları doğaseverleri bekliyor
Güney Ege’nin eşsiz rotaları doğaseverleri bekliyor
Muğla yerel tohumdan sonra çiçek üretim merkezi oluyor
Muğla yerel tohumdan sonra çiçek üretim merkezi oluyor
Köyceğiz’de kenevir operasyonu
Köyceğiz’de kenevir operasyonu
Hasan Ercan Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor
Hasan Ercan Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor
Marmaris giriş noktası canlandı
Marmaris giriş noktası canlandı
Muğla Büyükşehir sulama kanallarında bakım yaptı
Muğla Büyükşehir sulama kanallarında bakım yaptı
Muğla’da ölümlü trafik kazalarında düşüş
Muğla’da ölümlü trafik kazalarında düşüş
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu
Datça’da turizm sezonu öncesi hazırlıklar devam ediyor
Datça’da turizm sezonu öncesi hazırlıklar devam ediyor
Seydikemer’de anız yangınında 80 saman balyasını yandı
Seydikemer’de anız yangınında 80 saman balyasını yandı
Marmaris’te domuzlar sahile indi, yiyecek aradı
Marmaris’te domuzlar sahile indi, yiyecek aradı
Marmaris’te maske takmayana ceza yağacak
Marmaris’te maske takmayana ceza yağacak

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim