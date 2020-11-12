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Uyuşturucu taciri tutuklandı
MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKO EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
MUĞLA 12.11.2020, 11:29
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Muğla genelinde düzenlenen narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve grup amirlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 9 parça halinde 1091.25 gram esrar, 2 parça halinde 2.78 gram plaka esrar, 3 parça halinde 3.50 gram bonzai, 0.89 gram eroin 0.84 gram metamfetamin ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınıp adli makamlara uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edilen T.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.