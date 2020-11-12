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Uyuşturucu taciri tutuklandı

MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKO EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

MUĞLA 12.11.2020, 11:29
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Uyuşturucu taciri tutuklandı

Muğla genelinde düzenlenen narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve grup amirlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 9 parça halinde 1091.25 gram esrar, 2 parça halinde 2.78 gram plaka esrar, 3 parça halinde 3.50 gram bonzai, 0.89 gram eroin 0.84 gram metamfetamin ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınıp adli makamlara uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edilen T.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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