Uyuşturucu taciri tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, K.U. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın ikametinde yapılan aramada; 270 gram kubar esrar, hassas terazi ve çok miktarda uyuşturucu paketlemede kullanılan poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli K.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.